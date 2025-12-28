Trump | Zelensky e Putin vogliano accordo

Secondo recenti dichiarazioni, Zelensky e Putin sembrano condividere l'obiettivo di trovare un accordo per porre fine al conflitto in Ucraina. La risoluzione della crisi potrebbe favorire la stabilità politica e aperire opportunità di crescita economica per Kiev, contribuendo a creare un contesto più favorevole per lo sviluppo del paese.

20.40 La risoluzione del conflitto in Ucraina potrebbe portare significativi benefici economici a Kiev. Lo ha detto Donald Trump prima dell'inizio dell'incontro con Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago. "Ci sono notevoli vantaggi economici per l'Ucraina- ha detto il presidente degli Stati Uniti, -c'è una massiccia ripresa in vista. Il Paese ha risorse significative". Prima del vertice Trump ha elogiato Zelensky:"Ha lavorato sodo ed è coraggioso. Penso che Zelensky e Putin siano pronti per l'accordo.Europa coinvolta". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Vertice in Florida, Trump: penso che Putin e Zelensky vogliano un accordo. Europei fortemente coinvolti in garanzie di sicurezza Leggi anche: Trump: «Penso che Putin e Zelensky vogliano un accordo». Il leader ucraino: «Ora abbiamo bisogno di un piano preciso» La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Trump: 'Zelensky non ha nulla se non approvo io, incontro andrà bene'; Mosca: “Mai così vicini all'accordo, ma Kiev ed Europa vogliono affossarlo” - Corea del Nord: “Le relazioni con Mosca si rafforzeranno”; Domenica Zelensky va da Trump. Sul tavolo garanzie di sicurezza. Mosca: piano pace Kiev diverso da quello Usa; Zelensky da Trump per la pace. Putin: senza intesa useremo la forza. Trump: «Zelensky e Putin vogliono un accordo. Forti garanzie di sicurezza a Kiev, Ue coinvolta» - A Odessa più di 100 finestre di sette edifici residenziali e tre istituzioni sociali sono state danneggiate in seguito a un attacco serale da parte di personale militare russo. ilgazzettino.it

Trump, 'Putin è molto serio, sia lui che Zelensky vogliono la pace' - Lago, aggiungendo che "Putin è molto serio sulla pace" e che lo sentirà di nuovo dopo l'incontro con Zelensky. ansa.it

Trump riceve Zelensky a Mar-a-Lago: Sia lui che Putin vogliono un accordo - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it

Trump riceve Zelensky a Mar-a-Lago: Sia lui che Putin vogliono un accordo

#Trump vede #Zelensky a #MaraLago: " #Putin fa sul serio sulla pace". Da Mosca: "Telefonata organizzata dagli Usa". Il tam tam sul "doppio tavolo" x.com

La Stampa. . Prima dell'incontro con Zelensky a Mar a Lago, Donald Trump ha chiamato Vladimir Putin e il suo pensiero è stato riferito direttamente dal Cremlino. Ushakov, consigliere per la politica estera di Mosca, ha riassunto, e uso e consumo del Cremlino facebook

