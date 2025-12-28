Trump-Zelensky oggi 28 dicembre 2025 il vertice a Mar-a-Lago

Il 28 dicembre 2025, alle ore 19 italiane, si svolgerà a Mar-a-Lago, in Florida, un incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto tra le due figure politiche, in un contesto di approfondimento delle relazioni bilaterali. Restate aggiornati su DayItalianews per tutte le novità riguardanti questo vertice.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky è in programma oggi alle 19 ora italiana nella residenza di Mar-a-Lago, in Florida. La conferma è arrivata direttamente dalla Casa Bianca. Il contesto del faccia a faccia. Il colloquio si svolge in un momento di fortissima tensione sul fronte ucraino. Alla vigilia della partenza per gli Stati Uniti, Zelensky ha denunciato uno dei più imponenti attacchi russi degli ultimi mesi su Kiev, con quasi 500 droni e circa 40 missili lanciati nell’arco di dieci ore. Secondo il presidente ucraino, questi bombardamenti dimostrano l’assenza di una reale volontà di pace da parte di Mosca. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Trump-Zelensky, oggi, 28 dicembre 2025, il vertice a Mar-a-Lago Leggi anche: Oggi il vertice tra Trump e Zelensky a Mar-a-Lago Leggi anche: Ucraina, Zelensky vola da Trump: domenica il vertice sulla pace a Mar-a-Lago: “Mai così vicini all'accordo” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Trump: 'Zelensky non ha nulla se non approvo io, incontro andrà bene'; Kiev, un milione al buio dopo i raid russi. Oggi Zelensky vede Trump; Ucraina, incontro Trump-Zelensky domenica 28 dicembre a Mar-a-Lago | Il tycoon: Proposte di Kiev nulle se non le approvo io; Guerra Ucraina - Russia, le news. Incontro Trump-Zelensky anticipato alle 19 italiane. L'incontro fra Zelensky e Trump a Mar a Lago anticipato alle 19 ora italiana, le 13 in Florida. Lo riportano i media ucraini - L'incontro fra Zelensky e Trump a Mar a Lago anticipato alle 19 ora italiana, le 13 in Florida. tg.la7.it

Oggi il faccia a faccia Zelensky-Trump: anticipato alle 19 italiane. Lavrov: “L’Europa vuole andare fino in fondo” - L’orario dell’incontro odierno tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky a Mar- ilfattoquotidiano.it

Trump-Zelensky, oggi l’incontro a Mar-a-Lago per il piano di pace in Ucraina: tutti i nodi da risolvere - È il giorno dell’atteso vertice faccia a faccia tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. msn.com

La vignetta della domenica del tg3. L'incontro in Florida tra Trump e Zelensky per definire i punti della trattativa di pace con la Russia. È il terzo incontro tra i due, dopo quello del febbraio scorso in cui Trump accusò il Presidente ucraino di "giocare alla terza gu - facebook.com facebook

Incontro Trump-Zelensky anticipato alle 19 italiane. Attacco russo a Kherson e Odessa ilsole24ore.com/art/incontro-t… x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.