Trump-Zelensky | è il giorno dell’incontro Lo scenario e le aspettative di Kiev La minaccia di Lavrov | Risposta schiacciante se Europa ci attacca

Roma, 28 dicembre 2025 – Gli occhi del mondo puntati sull’ incontro di oggi tra Trump e Zelesnky a Mar-a-Lago, nella residenza privata del tyccon. L’incontro – il primo dallo scorso ottobre, quando il presidente degli Stati Uniti si rifiutò di accogliere la richiesta sui missili Tomahawk – è stato anticipato alle 19 ora italiana (le 13 in Florida), invece che alle 21, come inizialmente programmato. Il presidente ucraino è già in Florida, in attesa del bilaterale per stringere i tempi sull’accordo di pace. La diplomazia sta serrando le fila: i leader europei si collegheranno in videocall. Zelesnky cercherà di strappare a Trump una nuova proposta per finire la guerra, visto che il piano Usa in 20 punti non ha ancora ottenuto il consenso di Putin. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Zelensky incontrerà Trump domenica La pace è vicina non perdiamo un solo giorno; Referendum sul piano Trump Zelensky è disponibile Il Cremlino | accordo vicino.

