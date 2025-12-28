Trump | Ucraina attacca in Russia La risposta ‘gela’ Zelensky

Le recenti dichiarazioni di Donald Trump, secondo cui l'Ucraina avrebbe attaccato in Russia, hanno suscitato una reazione immediata da parte di Volodymyr Zelensky. Prima dell'incontro di oggi a Mar-a-Lago, le tensioni tra le parti si sono fatte più evidenti, riflettendo le complesse dinamiche del conflitto e le diverse posizioni internazionali in gioco.

(Adnkronos) – "Anche l'Ucraina attacca duramente". Una risposta di Donald Trump provoca un'evidente reazione da parte di Volodymyr Zelensky prima dell'incontro di oggi a Mar-a-Lago. Il presidente degli Stati Uniti ritiene che la Russia e il suo presidente Vladimir Putin siano realmente intenzionati a porre fine alla guerra. Gli ultimi pesantissimi raid, però, fanno pensare.

