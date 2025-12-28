Trump | Telefonata produttiva con Putin Alle 19 vertice con Zelensky Kiev | Prevista dichiarazione congiunta all' esercito ucraino

Nella giornata di oggi, Trump ha dichiarato di aver avuto una telefonata produttiva con Putin, mentre alle 19 è previsto un vertice con Zelensky. A Kiev si attende una dichiarazione congiunta con l’esercito ucraino. Durante l’incontro a Mar-a-Lago, Trump e Zelensky ascolteranno anche i leader europei, in un contesto di aggiornamenti diplomatici sulle questioni attuali nella regione.

Trump e Zelensky sentiranno telefonicamente i leader europei durante il loro incontro a Mar-a-Lago, previsto per le 19 di oggi. Si discuterà nuovamente dei termini di un possibile accordo per mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina.

Inviato Cremlino, 'telefonata Trump-Putin molto buona e produttiva' - L'inviato del Cremlino negli Usa Kirill Dmitriev ha affermato che la telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin è stata "buona e molto produttiva ... quotidiano.net

Trump: «Telefonata "costruttiva" con Putin». Ora l'attesa per l'incontro con Zelensky a Mar-a-Lago che è diventata la Casa Bianca d'inverno - Il tycoon prova a riavviare il dialogo con Mosca: la diplomazia informale per trovare un accordo che ponga fine alla guerra ... lasicilia.it

Donald #Trump ha riferito di aver avuto una “telefonata buona e costruttiva” con il presidente russo Vladimir #Putin. Il messaggio è stato pubblicato su Truth poco prima dell’incontro con il presidente ucraino Volodymyr #Zelensky, in programma oggi in #Flori x.com

