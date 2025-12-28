Trump | Telefonata molto produttiva con Putin Alle 19 il vertice con Zelensky poi il collegamento con i leader europei

Nella giornata di oggi, si svolgono diversi incontri di rilievo internazionale. Trump ha comunicato di aver avuto una telefonata produttiva con Putin, mentre alle 19 è previsto un vertice tra Trump e Zelensky. Successivamente, i due leader si collegheranno con i loro omologhi europei, in un contesto di dialogo e coordinamento sulle questioni di attualità internazionale.

