Trump | Telefonata molto produttiva con Putin Alle 19 il vertice con Zelensky poi il collegamento con i leader europei
Nella giornata di oggi, si svolgono diversi incontri di rilievo internazionale. Trump ha comunicato di aver avuto una telefonata produttiva con Putin, mentre alle 19 è previsto un vertice tra Trump e Zelensky. Successivamente, i due leader si collegheranno con i loro omologhi europei, in un contesto di dialogo e coordinamento sulle questioni di attualità internazionale.
Trump e Zelensky sentiranno telefonicamente i leader europei durante il loro incontro a Mar-a-Lago, previsto per le 19 di oggi. Si discuterà nuovamente dei termini di un possibile accordo per mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Trump: "Telefonata molto produttiva con Putin, ci incontreremo a Budapest" | Domani il summit con Zelensky alla Casa Bianca
Leggi anche: Trump: "Telefonata molto produttiva con Putin, ci incontreremo a Budapest" | Venerdì il summit con Zelensky alla Casa Bianca
Telefonata leader Ue-Zelensky: «Unità su Kiev, garanzie sicurezza». Meloni: coordinamento Europa-Ucraina-Usa per stop guerra; Trump sente Putin: «Ci incontreremo a Budapest». Lo Zar: «Relazioni a rischio con invio Tomahawk». Zelensky a Washington; Notte di missili ipersonici su Kiev, Trump e Zelensky al telefono con i leader Ue: Mai così vicini; Ucraina, Trump: «Ho avuto telefonata costruttiva con Putin». Alle 19 l'incontro con Zelensky a Mar a Lago.
Donald Trump – Xi Jinping: “Telefonata molto positiva”. In arrivo la svolta su TikTok - Il primo incontro fra i due avverrà al summit Apec a fine ottobre, successivamente il Presidente americano si recherà in Cina “all’inizio del ... panorama.it
Zelensky “Con Trump telefonata produttiva, può fermare la guerra” - KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Ho avuto una telefonata molto positiva e produttiva con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. iltempo.it
Telefonata Trump-Putin: “passi avanti di pace, ci vediamo a Budapest”/ Domani vertice Zelensky: gli scenari - La telefonata di oltre due ore tra Trump e Putin riapre la trattativa di pace per l'Ucraina: dopo l'Alaska sarà Budapest il luogo del vertice Usa- ilsussidiario.net
Trump e la telefonata con un bambino: "Tracciamo Babbo Natale per assicurarci che non sia un infiltrato" - IL VIDEO facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.