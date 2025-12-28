Trump | telefonata costruttiva con Putin

Donald Trump ha annunciato di aver avuto una conversazione considerata molto costruttiva con il presidente russo Vladimir Putin. La comunicazione si è svolta prima dell’incontro con il presidente ucraino Zelensky, previsto in Florida. La telefonata rappresenta un momento di attenzione diplomatica tra le due potenze, in un contesto internazionale complesso. L’esito di tali dialoghi è monitorato da vicino a livello globale, in attesa di sviluppi nelle relazioni internazionali.

18.20 "Ho appena avuto una telefonata molto costruttiva con Vladimir Putin". A dirlo è Donald Trump sul suo social Truth, poco prima di incontrare il presidente ucraino Zelensky in Florida. L'incontro con il leader ucraino "si terrà nella principale sala da pranzo di Mar-a-Lago", la residenza di Trump in Florida, ha precisato il presidente statunitense. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Trump, telefonata con Putin: “Ci incontreremo a Budapest”

Leggi anche: Telefonata con Putin, Trump frena sui Tomahawk prima di vedere Zelensky

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Ucraina, Trump: «Ho avuto telefonata costruttiva con Putin». Alle 19 l'incontro con Zelensky a Mar a Lago; Telefonata leader Ue-Zelensky: «Unità su Kiev, garanzie sicurezza». Meloni: coordinamento Europa-Ucraina-Usa per stop guerra; Trump, 'ho avuto una telefonata costruttiva con Putin'; Putin: 'Mosca pronta a usare la forza se Kiev non tratta'.

Trump, 'ho avuto una telefonata costruttiva con Putin' - Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth poco prima di incontrare Volodymyr Zelensky in Florida. quotidiano.net