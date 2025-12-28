Trump sente Putin e riceve Zelensky in Florida | Entrambi vogliono l' accordo Europa coinvolta per le garanzie di sicurezza

Donald Trump ha incontrato Zelensky e ha parlato con Putin in Florida, nel tentativo di favorire una soluzione alla guerra in Ucraina. Pur senza fissare scadenze precise, il presidente ha sottolineato come entrambi i leader desiderino un accordo e ha evidenziato l'importanza del coinvolgimento europeo per garantire la sicurezza e la stabilità nella regione.

Donald Trump prova a lanciare il rush finale per mettere fine alla guerra in Ucraina. Pur ammettendo di non avere scadenze per chiudere il conflitto, il presidente si è detto convinto che sia Volodymyr Zelensky che Vladimir Putin «vogliano un accordo» e che ci siano gli elementi per raggiungerlo. «Siamo nelle fasi finali dei colloqui. O la guerra finirà o andrà avanti per molto tempo», ha. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Vertice in Florida, Trump: penso che Putin e Zelensky vogliano un accordo. Europei fortemente coinvolti in garanzie di sicurezza

