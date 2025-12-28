Trump sente Putin e riceve Zelensky in Florida | Entrambi vogliono l' accordo Europa coinvolta per le garanzie di sicurezza

Donald Trump ha incontrato Zelensky e ha parlato con Putin in Florida, nel tentativo di favorire una soluzione alla guerra in Ucraina. Pur senza fissare scadenze precise, il presidente ha sottolineato come entrambi i leader desiderino un accordo e ha evidenziato l'importanza del coinvolgimento europeo per garantire la sicurezza e la stabilità nella regione.

Donald Trump prova a lanciare il rush finale per mettere fine alla guerra in Ucraina. Pur ammettendo di non avere scadenze per chiudere il conflitto, il presidente si è detto convinto che sia Volodymyr Zelensky che Vladimir Putin «vogliano un accordo» e che ci siano gli elementi per raggiungerlo. «Siamo nelle fasi finali dei colloqui. O la guerra finirà o andrà avanti per molto tempo», ha. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump sente Putin e riceve Zelensky in Florida: "Entrambi vogliono l'accordo. Europa coinvolta per le garanzie di sicurezza" Leggi anche: Vertice in Florida, Trump: penso che Putin e Zelensky vogliano un accordo. Europei fortemente coinvolti in garanzie di sicurezza Leggi anche: Vertice in Florida, Trump: penso che Putin e Zelensky siano pronti a un accordo. Europei fortemente coinvolti in garanzie di sicurezza La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Trump domenica riceve Zelensky: “Ma non ha nulla in mano finché non lo approvo io”; Guerra Ucraina-Russia, le news del 27 dicembre; Putin invia le congratulazioni a Trump... ma respinge il piano di pace per l'Ucraina!; Ucraina, oltre un milione di famiglie senza elettricità dopo raid Russia. Zelensky in Canada sente leader Ue. Trump sente Putin e riceve Zelensky in Florida: "Entrambi vogliono l'accordo. Europa coinvolta per le garanzie di sicurezza" - Donald Trump prova a lanciare il rush finale per mettere fine alla guerra in Ucraina . gazzettadelsud.it

Trump riceve Zelensky a Mar-a-Lago: Sia lui che Putin vogliono un accordo - (Agenzia Vista) Usa, 28 dicembre 2025 “Penso che siamo nella fase finale dei colloqui, e vedremo. msn.com

Trump riceve Zelensky in Florida: com'è andato l'incontro per la pace tra Ucraina e Russia: "Se non finiamo ora durerà a lungo" - Il presidente Usa riceve l'omologo ucraino nella tenuta personale di Mar- today.it

Zelensky incontra Trump a Mar-a-Lago: al centro del colloquio c'è la versione aggiornata del piano in 20 punti per far finire la guerra in Ucraina. A poche ore dal vertice, il capo della Casa Bianca sente Putin x.com

Zelensky sente i leader europei alla vigilia dell’incontro di oggi, alle 19 ora italiana, a Mar-a-Lago con Trump. «I bombardamenti russi dimostrano che Mosca non vuole la pace», denuncia il presidente ucraino, secondo il quale «posizioni forti sono necessarie facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.