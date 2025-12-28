Trump riceve Zelensky a Mar-a-Lago | Sia lui che Putin vogliono un accordo – Il video

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 28 dicembre 2025, Donald Trump ha incontrato Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago. Entrambi i leader sembrano interessati a trovare un accordo, mentre Vladimir Putin mostra segnali di volontà di negoziazione. Secondo le dichiarazioni, i colloqui sono ormai alla fase conclusiva, con possibilità di esito positivo o di prolungamento. La situazione rimane in evoluzione, e l’esito dei negoziati resta da seguire attentamente.

(Agenzia Vista) Usa, 28 dicembre 2025 “Penso che siamo nella fase finale dei colloqui, e vedremo. O finirà o andrà avanti per molto tempo. Penso che tutti e due i Presidenti, Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, vogliano fare un accordo. Vladimir Putin è molto serio sulla pace, dopo l'incontro lo sentirò di nuovo. Bisogna finirla con le morti, è l'unica cosa importante. Non conta nient'altro, deve finire il massacro. La negoziazione è difficile. La mia deadline è far finire la guerra”, lo ha detto Trump ricevendo Zelensky a Mar-A-Lago. White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Leggi anche: Ucraina, telefonata Trump-Putin. Cremlino: «D’accordo su no alla tregua, Kiev prenda una decisione sul Donbass». Zelensky a Mar a Lago – La diretta

Leggi anche: Trump accoglie Zelensky a Mar-a-Lago, al via vertice: “Penso che Kiev e Mosca siano pronti per l’accordo”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Trump domenica riceve Zelensky: “Ma non ha nulla in mano finché non lo approvo io”; Trump e Zelensky a Mar-a-Lago: la pace “possibile” e i nodi veri; Zelensky: Ognuno in cuor suo vuole che Putin muoia. Ma a Dio chiediamo solo la pace; L'Europa ribadisce il pieno sostegno all'Ucraina. La premier Meloni: Mantenere l'unità - Il presidente Zelensky ringrazia gli amici dell'Ucraina e promette che la discussione proseguirà domani.

trump riceve zelensky marTrump riceve Zelensky a Mar-a-Lago: Non ci sono scadenze per colloqui, solo porre fine a guerra - Vanno fermate le morti, questa è l’unica cosa che conta", lo ha detto Trump ricevendo Zelensky a Mar- ilgiornale.it

trump riceve zelensky marTrump riceve Zelensky a Mar-a-Lago: Penso che siamo nelle fasi finali dei colloqui - Penso che tutti e due i Presidenti, Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, vogliano fare un accordo. ilgiornale.it

trump riceve zelensky marTrump riceve Zelensky a Mar-a-Lago: Sia lui che Putin vogliono un accordo - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it

Trump, Putin, Zelensky and other politicians celebrate Christmas! ?? #funny #ai

Video Trump, Putin, Zelensky and other politicians celebrate Christmas! ?? #funny #ai

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.