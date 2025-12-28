Trump riceve Zelensky a Mar-a-Lago | Penso che siamo nelle fasi finali dei colloqui – Il video

Il 28 dicembre 2025, Donald Trump ha incontrato il presidente ucraino Zelensky a Mar-a-Lago. Durante l’incontro, Trump ha commentato che i colloqui sono ormai nella fase finale, lasciando aperta la possibilità di un esito rapido o di ulteriori sviluppi. La discussione si inserisce in un contesto di relazioni internazionali in evoluzione, con attenzione sulle prossime mosse dei due leader.

(Agenzia Vista) Usa, 28 dicembre 2025 “Penso che siamo nella fase finale dei colloqui, e vedremo. O finirà o andrà avanti per molto tempo. Penso che tutti e due i Presidenti, Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, vogliano fare un accordo. Vladimir Putin è molto serio sulla pace, dopo l'incontro lo sentirò di nuovo. Bisogna finirla con le morti, è l'unica cosa importante. Non conta nient'altro, deve finire il massacro. La negoziazione è difficile. La mia deadline è far finire la guerra”, lo ha detto Trump ricevendo Zelensky a Mar-A-Lago. White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Trump riceve Zelensky a Mar-a-Lago: Sia lui che Putin vogliono un accordo – Il video Leggi anche: Trump accoglie Zelensky a Mar-a-Lago, al via vertice: “Penso che Kiev e Mosca siano pronti per l’accordo” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Trump domenica riceve Zelensky: “Ma non ha nulla in mano finché non lo approvo io”; Trump e Zelensky a Mar-a-Lago: la pace “possibile” e i nodi veri; Zelensky: Ognuno in cuor suo vuole che Putin muoia. Ma a Dio chiediamo solo la pace; L'Europa ribadisce il pieno sostegno all'Ucraina. La premier Meloni: Mantenere l'unità - Il presidente Zelensky ringrazia gli amici dell'Ucraina e promette che la discussione proseguirà domani. Trump riceve Zelensky a Mar-a-Lago: Non ci sono scadenze per colloqui, solo porre fine a guerra - Vanno fermate le morti, questa è l’unica cosa che conta", lo ha detto Trump ricevendo Zelensky a Mar- ilgiornale.it

