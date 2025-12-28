Trump riceve Zelensky a Mar-a-Lago | Non ci sono scadenze per colloqui solo porre fine a guerra – Il video

Il 28 dicembre 2025, Donald Trump ha incontrato il presidente ucraino Zelensky a Mar-a-Lago, sottolineando che l’obiettivo è mettere fine al conflitto senza imporre scadenze temporali. Durante il colloquio, Trump ha evidenziato l’importanza di concentrarsi sulla risoluzione della guerra, piuttosto che su limiti di tempo, ribadendo il suo impegno a trovare una soluzione duratura.

(Agenzia Vista) Usa, 28 dicembre 2025 "Non ho una scadenza per porre fine alla guerra. La mia deadline è porre fine alla guerra. Vanno fermate le morti, questa è l’unica cosa che conta", lo ha detto Trump ricevendo Zelensky a Mar-a-Lago. White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Trump riceve Zelensky a Mar-a-Lago: Penso che siamo nelle fasi finali dei colloqui – Il video Leggi anche: Trump riceve Zelensky a Mar-a-Lago: Sia lui che Putin vogliono un accordo – Il video La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Trump domenica riceve Zelensky: “Ma non ha nulla in mano finché non lo approvo io”; Trump e Zelensky a Mar-a-Lago: la pace “possibile” e i nodi veri; Zelensky: Ognuno in cuor suo vuole che Putin muoia. Ma a Dio chiediamo solo la pace; Trump: «Zelensky e Putin vogliono un accordo. Forti garanzie di sicurezza a Kiev, Ue coinvolta». Trump riceve Zelensky a Mar-a-Lago: Non ci sono scadenze per colloqui, solo porre fine a guerra - (Agenzia Vista) Usa, 28 dicembre 2025 "Non ho una scadenza per porre fine alla guerra. la7.it

Trump sente Putin e riceve Zelensky, ‘vogliono l’accordo’ - ‘Siamo nelle fasi finali dei colloqui’, dice il presidente americano. msn.com

Trump riceve Zelensky a Mar-a-Lago: Sia lui che Putin vogliono un accordo - Penso che tutti e due i Presidenti, Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, vogliano fare un accordo. ilgiornale.it

Trump riceve Zelensky a Mar-a-Lago: Non ci sono scadenze per colloqui, solo porre fine a guerra

Ucraina, Trump riceve Zelensky: “Fase finale dei colloqui di pace, negoziato complesso ma non troppo” x.com

Trump riceve Zelensky a Mar-a-Lago: Sia lui che Putin vogliono un accordo - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.