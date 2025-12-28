Trump | Penso che Putin e Zelensky vogliano un accordo Il leader ucraino | Ora abbiamo bisogno di un piano preciso

Le recenti dichiarazioni di Donald Trump e il commento di Zelensky evidenziano la complessità delle prospettive di pace in Ucraina. Trump suggerisce che Putin e Zelensky siano interessati a un accordo, mentre il leader ucraino sottolinea la necessità di un piano preciso. Mosca, invece, indica che incontri tra leader come Putin e Trump potrebbero influenzare ulteriormente il proseguimento del conflitto, che resta al centro dell'attenzione internazionale.

Iniziato il vertice tra Trump e Zelensky a Mar a Lago. Il tycoon: "La guerra o finisce ora o durerà tantissimo" - Il tycoon: "La guerra o finisce ora o durerà tantissimo" ... agi.it

Trump, telefonata con Putin prima di incontro con Zelensky: il precedente disastroso per Kiev - La sequenza di oggi si verificò anche a febbraio e il presidente ucraino fu 'cacciato' dalla Casa Bianca ... msn.com

Gli Stati Uniti promettono sicurezza all'Ucraina mentre i funzionari lavorano 24 ore su 24 all'...

"Penso che andrà bene" con Volodymyr Zelensky, "penso che andrà bene anche con Putin". Lo ha detto Donald Trump a Politico, sottolineando che aspettarsi di parlare con il presidente russo "presto". Trump ha comunque freddato Zelensky e la sua propos facebook

