Trump e Zelensky telefonata con Meloni e i leader Ue | il piano di pace sul tavolo

Nella recente telefonata tra Trump, Zelensky, Meloni e i leader Ue, si è discusso del possibile piano di pace per l’Ucraina. Le parti condividono l’obiettivo di una soluzione duratura e immediata del conflitto, sottolineando la volontà di avviare negoziati che favoriscano stabilità e ricostruzione. La discussione evidenzia l’importanza di un impegno condiviso per raggiungere una pace stabile e duratura nella regione.

"Credo che sia Putin che Zelensky vogliano trovare un accordo. Tutti vogliono lo stesso risultato, arrivare alla pace in Ucraina quanto prima". È un Donald Trump ottimista quello che ha accolto il leader di Kiev nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, per l'atteso vertice sul piano di pace per l'Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti ha assicurato che il capo del Cremlino "è molto serio" riguardo alla pace. Anche se il negoziato resta "molto complesso", ha ammesso il tycoon, sottolineando che "non ci sono scadenze" e che al centro delle discussioni ci sono "forti garanzie di sicurezza" per Kiev, una questione nella quale gli europei saranno "molto coinvolti". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Trump e Zelensky, telefonata con Meloni e i leader Ue: il piano di pace sul tavolo

Ucraina: Meloni, ora serve coesione e massima convergenza tra partner - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto questa sera, insieme ad altri Leader europei, una conversazione telefonica con il Presidente Trump e il Presidente Zelensky, al termine del loro i ... quotidiano.net

Ultimo miglio? Trump: "Con Zelensky abbiamo fatto molti progressi verso la pace" - Il presidente Usa al termine del vertice e dopo la call con i leader europei. huffingtonpost.it

La telefonata tra Donald Trump, Volodymyr Zelensky e i leader europei è "in corso", ed è presente anche la premier Giorgia Meloni. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, commentando a Zona Bianca l'incontro di Mar-a-Lago tra Donald Trum x.com

la Repubblica. . Durante l’incontro a Mar-a-Lago con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Donald Trump si rivolge direttamente ai giornalisti: "Volete mangiare qualcosa Si o no". Poi ha ordinato al suo staff di far servire loro un pranzetto. #trump #ucrai - facebook.com facebook

