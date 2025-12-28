Trump e Putin la telefonata prima dell' incontro con Zelensky
Prima dell’incontro tra Zelensky e Trump a Mar-a-Lago, il presidente americano ha avuto una conversazione telefonica con Vladimir Putin. La telefonata, avvenuta prima dell’arrivo di Zelensky in Florida, ha rappresentato un momento di particolare rilevanza nel contesto delle tensioni internazionali. Questa comunicazione tra i leader coinvolti si inserisce in un quadro di complessità politica e diplomatica, che influenza le dinamiche di aggiornamento e dialogo tra le parti coinvolte.
Non ha fatto in tempo ad atterrare in Florida, Volodymyr Zelensky, e ha subito dovuto ingoiare un boccone amaro: prima del faccia a faccia con il presidente ucraino a Mar-a-Lago, il presidente americano Donald Trump ha sentito al telefono l'omologo russo Vladimir Putin, il convitato di pietra di questo nuovo round di colloqui. E la telefonata tra i due leader, fanno sapere dal Cremlino, è stata "molto produttiva". Lo ha affermato l'inviato di Mosca Kirill Dmitriev che ha ripostato su X anche il messaggio di poco fa del presidente americano, che definiva lo scambio "buono e molto produttivo". L'incontro di Trump con il presidente Zelensky è previsto a breve. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Trump-Putin: Cremlino conferma “telefonata molto produttiva” prima dell’incontro con Zelensky a Mar-a-Lago
Leggi anche: Trump, telefonata con Putin prima di incontro con Zelensky: il precedente disastroso per Kiev
Vertice con Zelensky, Trump: «Telefonata costruttiva con Putin». Mosca: «Kiev prenda decisione coraggiosa sul Donbass»; Gli europei con Zelensky prima del vertice da Trump. Putin bombarda le città; Zelensky domenica da Trump. Russia: pronti ad un patto con la NATO; Trump sente Putin: «Ci incontreremo a Budapest». Lo Zar: «Relazioni a rischio con invio Tomahawk». Zelensky a Washington.
Ucraina, Trump sente Putin prima di incontrare Zelensky: «Telefonata molto produttiva». Mosca conferma - A Odessa più di 100 finestre di sette edifici residenziali e tre istituzioni sociali sono state danneggiate in seguito a un attacco serale da parte di personale militare russo. ilmattino.it
Ucraina, Trump sente Putin prima di incontrare Zelensky. Cremlino: «Sono entrambi contrari alla tregua» - A Odessa più di 100 finestre di sette edifici residenziali e tre istituzioni sociali sono state danneggiate in seguito a un attacco serale da parte di personale militare russo. leggo.it
Trump, telefonata con Putin prima di incontro con Zelensky: il precedente disastroso per Kiev - La sequenza di oggi si verificò anche a febbraio e il presidente ucraino fu 'cacciato' dalla Casa Bianca ... msn.com
Trump definisce la telefonata con Putin molto produttiva prima dell'incontro con Zelenskiy
Prima di vedere Zelensky a Miami, Trump ha dovuto telefonare a Putin, probabilmente per farsi dare la linea Un pattern: l'ultima telefonata Trump-Putin ci fu il 16 ottobre, alla vigilia dell'incontro fra Trump e Zelensky x.com
La guerra in Ucraina non si ferma più: Putin lancia nuovi raid su Kiev, ma Trump dice di vedere la pace a un passo facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.