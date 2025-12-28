Trump accoglie Zelensky a Mar-a-Lago al via vertice | Penso che Kiev e Mosca siano pronti per l’accordo

Donald Trump ha incontrato il presidente ucraino Zelensky a Mar-a-Lago, segnando l’avvio di un vertice volto a discutere possibili soluzioni al conflitto tra Ucraina e Russia. Trump ha espresso un moderato ottimismo, ritenendo che entrambe le parti siano pronte per un accordo. L’evento sottolinea l’interesse di Trump nel favorire un dialogo di pace e il suo ruolo come mediatore in una fase cruciale.

L'ottimismo resta sempre in prima linea quando si tratta di Donald Trump e della sua mediazione per risolvere un conflitto. Specialmente quando si parla di Zelensky e Putin e della guerra in Ucraina. Ma come si suol dire tra il dire e il fare c'è dimezzo il mare. Intanto, però, il tycoon accoglie il leader.

Zelensky ha incontrato Giorgia Meloni a Roma

