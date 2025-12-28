Trovato esanime fuori dal locale | 21enne ricoverato per overdose

28 dic 2025

Nelle prime ore di domenica dopo Natale, nel parcheggio di una discoteca a Desenzano del Garda, è stato trovato un giovane di 21 anni riverso a terra in stato di incoscienza. L'intervento tempestivo ha portato al suo ricovero in ospedale a causa di un'overdose. La vicenda evidenzia i rischi legati all'abuso di sostanze durante le festività e la necessità di attenzione e prevenzione.

Prime ore della domenica dopo Natale. Nel parcheggio di una delle discoteche che punteggiano Desenzano del Garda, affezionato ritrovo per molti giovani in questi giorni di festa, l'allarme è scattato intorno alle cinque del mattino: un 21enne è stato trovato riverso a terra, privo di sensi, colto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

