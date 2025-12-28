Troppe tartarughe nel laghetto 84 esemplari trasferiti nell’oasi
Troppe tartarughe, in uno specchio d’acqua non adatto a ospitarne in tale quantità: si è conclusa la prima tranche dell’intervento di messa in sicurezza del laghetto del Parco della Costituzione, realizzato dall’azienda agricola Riccò su incarico del Comune. L’operazione, avviata per fronteggiare la sovrappopolazione di tartarughe, ha portato alla cattura di 84 esemplari, trasferiti nell’oasi emiliana che ha dato origine al progetto “La Casa di Tarta“, centro autorizzato per il recupero delle tartarughe palustri americane Trachemys scripta. Gli animali, appartenenti a una specie non autoctona e potenzialmente dannosa per l’equilibrio dell’ecosistema, sono stati collocati in una riserva dove saranno mantenuti a vita, come previsto dall’accordo stipulato con il Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
