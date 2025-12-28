Trionfo Napoli a Cremona | Conte cura il grande problema degli azzurri
Il Napoli ottiene una vittoria significativa in trasferta contro la Cremonese, con il risultato di 2-0. Dopo il successo in Supercoppa, questa prestazione rappresenta un passo importante per consolidare la posizione in campionato. La partita evidenzia le strategie di Conte nel affrontare le sfide e nel migliorare le performance della squadra. Un risultato che permette ai partenopei di mantenere il ritmo e proseguire con fiducia nel percorso stagionale.
Il Napoli vince per 2-0 in casa della Cremonese, ottenendo un successo importantissimo per ripartire in campionato dopo la vittoria della Supercoppa. A decidere la gara, la doppietta di uno straordinario Rasmus Hojlund. Conte trova così la soluzione al "mal di trasferta" del Napoli, grazie ad una bella vittoria fuori casa. Napoli vincente contro la Cremonese: super Hojlund!. Gli azzurri hanno gestito il match senza troppi problemi, sbloccandolo dopo pochi minuti grazie ad un bel tap-in di Hojlund. Il raddoppio arriva poco prima della fine del primo tempo, ancora con il danese, ancora con un tap-in da vero attaccante d'area di rigore.
