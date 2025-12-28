Tribiano quasi pronta la caserma dei carabinieri

Tribiano si aggiudica il “derby dell’Arma“, la stazione locale dei carabinieri è pronta a lasciare Paullo. Dopo un corposo restyling durato anni, si alza il sipario sulla nuova caserma che, ricavata nei locali dell’ex Municipio di Tribiano, dal 2026 ospiterà la stazione locale dei carabinieri, un presìdio di sicurezza storicamente attivo sui territori di Tribiano e Paullo. I militari si trasferiranno nei nuovi locali dall’attuale sede di Paullo, una realtà dove non mancano i mugugni per l’ormai imminente migrazione della Benemerita. "Il servizio continuerà ad essere garantito su entrambi i Comuni, com’è stato sinora – precisa il sindaco di Tribiano, Roberto Gabriele –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

