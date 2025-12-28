Treviso si sposa all'hospice per far partecipare la madre in fin di vita | Non desideravo altro
Sara Fabris, 27 anni, ha voluto sposare il fidanzato nell'hospice per malati terminali del Trevigiano dove si trovava la madre in fin di vita. La donna si è spenta pochi giorni dopo aver assistito al sì della figlia sull'altare improvvisato nella struttura. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La storia / Sara Fabris ha 27 anni, vive a Marghera e qualche settimana fa si è sposata con Jacopo nella residenza per malati terminali dell’Advar di Treviso. Prima di arrivare davanti all’officiante ha abbracciato la sua mamma Federica: «Si è spenta pochi gior - facebook.com facebook
