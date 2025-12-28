Sara Fabris, 27 anni, ha voluto sposare il fidanzato nell'hospice per malati terminali del Trevigiano dove si trovava la madre in fin di vita. La donna si è spenta pochi giorni dopo aver assistito al sì della figlia sull'altare improvvisato nella struttura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Per 48 ore vegliano il figlio in fin di vita ma è un altro ragazzo: “Stavano anche per donare gli organi”

Leggi anche: Ingerisce un hamburger intero “per gioco”, 22enne in fin di vita: “Danni gravissimi agli organi”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Treviso, si sposa all’hospice per far partecipare la madre in fin di vita: “Non desideravo altro”; Matrimonio all’hospice accanto alla madre malata, la sposa: «Si è spenta pochi giorni dopo»; Matrimonio alla Casa dei Gelsi accanto alla mamma malata, la sposa: «L'ultimo sogno, due settimane dopo si è spenta»; Gloria Guidolin, la storica dipendente di 21 Invest e assistente di Alessandro Benetton muore a 56 anni: «Punto di riferimento».

Treviso, si sposa all’hospice per far partecipare la madre in fin di vita: “Non desideravo altro” - Sara Fabris, 27 anni, ha voluto sposare il fidanzato nell'hospice per malati terminali del Trevigiano dove si trovava la madre in fin di vita ... fanpage.it