Trento morto in ospedale il 31enne caduto in un crepaccio durante un fuoripista sulla Marmolada

Un freerider romano di 31 anni è deceduto all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere stato travolto da una valanga e caduto in un crepaccio durante un'escursione fuoripista sulla Marmolada. L’incidente si è verificato durante un’attività in montagna, e le autorità stanno valutando le cause e le circostanze dell’accaduto.

È deceduto all'ospedale Santa Chiara di Trento il freerider 31enne romano travolto da una valanga e caduto in un crepaccio durante un fuoripista sulla Marmolada. L'incidente è avvenuto nella giornata di sabato: l'escursionista stava percorrendo sugli sci un traverso a una quota di 2.700 metri circa, sotto Punta Rocca, quando una valanga lo ha presumibilmente travolto, proiettandolo oltre un balzo di roccia, in uno dei numerosi crepacci presenti in zona. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 13.45 da parte degli amici che si trovavano inizialmente con lui, ma che non avevano più sue notizie da circa mezz'ora.

