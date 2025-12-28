Treno Italo investe una persona l' Alta Velocità si blocca a Firenze | ritardi fino a 100 minuti su tutta la rete
Un incidente si è verificato nel nodo di Firenze, dove un treno Italo ha investito una persona. La circolazione dei treni ad alta velocità è stata sospesa dalle 18.30 per consentire le verifiche dell’autorità giudiziaria, causando ritardi fino a 100 minuti su tutta la rete ferroviaria. La situazione rimane sotto monitoraggio, con aggiornamenti previsti nelle prossime ore.
La circolazione dei treni è sospesa dalle 18.30 nel nodo di Firenze per consentire gli accertamenti dell'autorità giudiziaria in seguito ad investimento avvenuto nei pressi della. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Treno Italo investe una persona, l'Alta Velocità si blocca a Firenze: ritardi fino a 60 minuti su tutta la rete
Leggi anche: Treno travolge una persona: ritardi fino 180 minuti per l'alta velocità tra Milano - Venezia
Treno Italo investe una persona, l'Alta Velocità si blocca a Firenze: ritardi fino a 60 minuti su tutta la rete - 30 nel nodo di Firenze per consentire gli accertamenti dell'autorità giudiziaria in ... msn.com
Firenze, treno investe persona alla stazione di Lastra a Signa: traffico ferroviario in tilt - Livorno dopo che una persona è stata investita da un treno nelle prime ore di venerdì nei pressi della stazione di Lastra a Signa, ... fanpage.it
