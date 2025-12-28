Treno Italo investe una persona l' Alta Velocità si blocca a Firenze | ritardi fino a 100 minuti su tutta la rete

Un incidente si è verificato nel nodo di Firenze, dove un treno Italo ha investito una persona. La circolazione dei treni ad alta velocità è stata sospesa dalle 18.30 per consentire le verifiche dell’autorità giudiziaria, causando ritardi fino a 100 minuti su tutta la rete ferroviaria. La situazione rimane sotto monitoraggio, con aggiornamenti previsti nelle prossime ore.

