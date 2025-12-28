Treni traffico nel caos per l’investimento di una donna a Firenze Rifredi

Una domenica a Firenze Rifredi si è trasformata in una giornata di disagi per i pendolari, a causa di un incidente mortale avvenuto nei pressi della stazione. Dalle 18:30 di oggi, 28 dicembre, la circolazione ferroviaria è stata interrotta, causando ritardi e disservizi nel traffico cittadino e regionale. La situazione rimane sotto monitoraggio mentre le autorità gestiscono le conseguenze dell’accaduto.

FIRENZE – Una domenica di caos per migliaia di viaggiatori nel cuore della Toscana. Dalle 18,30 di oggi (28 dicembre), la circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze è sprofondata nella piena confusione a causa di un tragico investimento mortale avvenuto nei pressi della stazione di Firenze Rifredi. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità, la vittima sarebbe una donna di 41 anni, travolta da un treno in transito. L'allarme è scattato immediatamente, portando sul posto i mezzi di soccorso del 118 e la Polizia Ferroviaria, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Gli accertamenti dell'autorità giudiziaria, che ipotizzano un gesto volontario, hanno imposto il blocco totale del nodo ferroviario fiorentino, snodo nevralgico per l'intera penisola.

