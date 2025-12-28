Treni bloccati a Firenze per donna investita su binari ritardi di oltre 120 minuti anche sull'Alta velocità

A Firenze, treni bloccati a causa di un investimento su binari nei pressi di Rifredi, che ha causato ritardi superiori a 120 minuti per Frecciarossa e Italo. La situazione ha ripercussioni significative sull'intera rete ferroviaria, influenzando sia la linea convenzionale che quella ad alta velocità. La circolazione rimane compromessa mentre le autorità gestiscono l'emergenza e cercano di ripristinare la normalità.

Treno Italo investe una persona, l'Alta Velocità si blocca a Firenze: ritardi fino a 60 minuti su tutta la rete - 30 nel nodo di Firenze per consentire gli accertamenti dell'autorità giudiziaria in seguito ad investimento avvenuto nei pressi ... msn.com

Ci sono molti ritardi sull’alta velocità a causa dell’investimento di una persona sui binari della stazione di Firenze Rifredi - Ci sono molti ritardi sulla linea dell’alta velocità all’altezza di Firenze, con ripercussioni anche sulle altre principali stazioni italiane, dopo che una persona è stata investita da un treno nei pr ... ilpost.it

Treni alta velocità completamente bloccati: persona deceduta sui binari facebook

Nella Sicilia del ponte di Salvini i nuovi treni restano fermi. I binari non li reggono (dal Fatto Quotidiano) x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.