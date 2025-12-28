Treni bloccati a Firenze per donna investita su binari ritardi di oltre 120 minuti anche sull'Alta velocità
A Firenze, treni bloccati a causa di un investimento su binari nei pressi di Rifredi, che ha causato ritardi superiori a 120 minuti per Frecciarossa e Italo. La situazione ha ripercussioni significative sull'intera rete ferroviaria, influenzando sia la linea convenzionale che quella ad alta velocità. La circolazione rimane compromessa mentre le autorità gestiscono l'emergenza e cercano di ripristinare la normalità.
Frecciarossa e Italo con ritardi di 120 minuti, pesantissime infatti ripercussioni su tutto il traffico ferroviario, sia della linea convenzionale sia dell'Alta velocità, dopo l'investimento di una persona sui binari nei pressi di Firenze Rifredi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
