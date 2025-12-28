Treni bloccati a Firenze per donna investita su binari ritardi di oltre 120 minuti anche sull’Alta velocità

A Firenze, i treni sono stati sospesi a causa di un incidente sui binari, con una donna investita. La situazione ha causato ritardi superiori a 120 minuti sia sui treni convenzionali che sull’Alta velocità, tra cui Frecciarossa e Italo. Le ripercussioni hanno interessato l’intero traffico ferroviario nella zona, causando disagi significativi ai passeggeri in transito.

Frecciarossa e Italo con ritardi di 120 minuti, pesantissime infatti ripercussioni su tutto il traffico ferroviario, sia della linea convenzionale sia dell'Alta velocità, dopo l'investimento di una persona sui binari nei pressi di Firenze Rifredi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Treni bloccati a Firenze per donna investita su binari, ritardi di oltre 120 minuti anche sull’Alta velocità Leggi anche: Treni bloccati a Firenze per persona investita su binari, ritardi di oltre 120 minuti anche sull’Alta velocità Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Stop ai treni tra Rifredi e Campo di Marte, circolazione sospesa nel nodo di Firenze per i lavori al Ponte al Pino; Gregge di pecore travolto sui binari e treni sulla Firenze - Pisa cancellati, stop alla circolazione e disagi; Stazione tragedia al terminal di via Fazello | donna scende dal pullman si accascia e muore. Treni bloccati a Firenze per persona investita su binari, ritardi di oltre 120 minuti anche sull’Alta velocità - Pesantissime ripercussioni su tutto il traffico ferroviario della dorsale tirrenica, sia della linea convenzionale sia dell'Alta velocità, dopo l'investimento ... fanpage.it

Ferrovie, investita una donna a Firenze. Ritardi fino a 100 minuti - Possibili ritardi potrebbero riguardare altri convogli Alta Velocità e Intercity e anche i regionali potrebbero ... rainews.it

Treno Italo investe una persona, l'Alta Velocità si blocca a Firenze: ritardi fino a 100 minuti su tutta la rete - 30 nel nodo di Firenze per consentire gli accertamenti dell'autorità giudiziaria in seguito ad investimento avvenuto nei pressi ... msn.com

Treni alta velocità completamente bloccati: persona deceduta sui binari facebook

Nella Sicilia del ponte di Salvini i nuovi treni restano fermi. I binari non li reggono (dal Fatto Quotidiano) x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.