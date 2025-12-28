Travolto da valanga sulla Marmolada morto 31enne freerider romano

Un freerider romano di 31 anni è deceduto ieri pomeriggio dopo essere stato travolto da una valanga sulla Marmolada. L’incidente si è verificato mentre l’uomo stava praticando attività in montagna, e nonostante i soccorsi, non è stato possibile salvarlo. La tragedia evidenzia i rischi legati alle escursioni in ambienti di alta montagna e la necessità di particolare attenzione e preparazione.

Non ce l’ha fatta il freerider romano di 31anni che ieri pomeriggio è stato travolto da una valanga sulla Marmolada che lo ha trascinato in un crepaccio. Edoardo Conti è morto all’ospedale Santa Chiara di Trento dove era giunto in condizioni critiche. Il giovane stava percorrendo un traverso a una quota di 2.700 metri circa, sotto Punta Rocca, quando un distacco valanghivo lo ha presumibilmente travolto, rovesciandolo oltre un balzo di roccia, in uno dei numerosi crepacci presenti. A dare l’allarme gli amici che si trovavano inizialmente con lui, ma che non avevano più sue notizie da circa mezz’ora. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Travolto da valanga sulla Marmolada, morto 31enne freerider romano Leggi anche: Marmolada, freerider 31enne travolto da valanga: è grave Leggi anche: Morto Edoardo Conti, il 31enne travolto da una valanga sulla Marmolada: era stato estratto da un crepaccio Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Valanga sulla Marmolada, travolto un escursionista di 31 anni: estratto da un crepaccio; Travolto da una valanga, precipita in un crepaccio: 31enne romano in condizioni gravissime; Valanga in Marmolada, freerider cade in un crepaccio: recuperato dopo ore, è grave; Marmolada, morto al Santa Chiara il freerider di 31 anni travolto da una valanga - Fiemme - Fassa. Sciatore fuoripista travolto da una valanga sulla Marmolada muore a 31 anni dopo ore di agonia - È morto lo sciatore romano travolto da una valanga sulla Marmolada mentre stava percorrendo un tratto fuori pista. ilgazzettino.it

