Travolto da una valanga sulla Marmolada | morto a 31 anni lo sciatore romano Edoardo Conti

Edoardo Conti, 31 anni, è deceduto dopo un incidente sulla Marmolada causato da una valanga. La tragedia ha colpito profondamente la comunità degli appassionati di montagna e sci fuoripista, evidenziando i rischi associati alle attività in alta quota. La notizia sottolinea l’importanza di rispettare le condizioni e le norme di sicurezza in ambienti montani estremi.

La montagna ha preteso un tributo altissimo nel cuore delle Dolomiti lasciando un vuoto incolmabile nella comunità sportiva e tra i frequentatori dei fuoripista d'alta quota. Edoardo Conti, il giovane sciatore di trentuno anni originario di Roma, si è spento presso l'ospedale Santa Chiara di Trento a seguito del gravissimo incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri. Le speranze di una ripresa clinica, seppur flebili fin dal momento del ritrovamento, sono svanite poche ore dopo il suo ricovero nel reparto di terapia intensiva, segnando una tragica fine per quello che doveva essere un sabato di sport e passione sulla Regina delle Dolomiti.

