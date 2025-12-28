Travolto da una valanga precipita in un crepaccio | 31enne romano in condizioni gravissime

È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento un freerider romano di 31 anni, travolto nel pomeriggio di sabato da una valanga e precipitato in un crepaccio sul versante trentino della Marmolada.L’uomo stava attraversando un costone a circa 2.700 metri di quota, sotto Punta. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Terribile incidente a quota 2.700 metri: freerider di 31 anni travolto da una valanga, precipita in un profondo crepaccio. Ritrovato dopo ore, è in gravissime condizioni - Stava scendendo dalla Marmolada, percorrendo un "traverso", quando è stato travolto da una valanga, che l'ha "rovesciato" oltre un balzo di roccia in uno dei numerosi e profondi crepacci pres