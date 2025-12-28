Travolto da una valanga muore sciatore romano di 31 anni

Edoardo Conti, 31 anni, è deceduto all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere stato coinvolto in un incidente di valanga mentre scendeva in pista. Originario di Roma, l’uomo era stato trasportato in condizioni critiche. La tragedia ha suscitato attenzione sulla sicurezza in montagna e l’importanza di rispettare le norme durante le attività invernali.

Edoardo Conti non ce l'ha fatta. Lo sciatore romano di 31 anni è morto all'ospedale Santa Chiara di Trento dove era giunto in condizioni critiche. Il freerider era stato travolto da una valanga sulla Marmolada e lo ha trascinato in un crepaccio.Si trovava sotto Punta Rocca, a circa 2.700 metri di.

