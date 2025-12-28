' Trasloco' degli studenti | Il parcheggio per le navette è vicino a quello pensato inizialmente e sicuro per i ragazzi

Il Comune ha annunciato che il parcheggio destinato alle navette degli studenti della scuola media Anna Frank rimarrà vicino alla posizione iniziale, garantendo sicurezza e praticità. Questa modifica temporanea si rende necessaria a causa dei lavori in corso a Palazzo Mazzini Marinelli. L’intervento mira a facilitare il trasferimento degli studenti, assicurando una soluzione efficace e sicura durante il periodo di intervento edilizio.

Il Comune interviene sulla questione del 'trasloco' causa lavori a Palazzo Mazzini Marinelli degli studenti della scuola media Anna Frank. "In seguito agli incontri avuti con le famiglie e con il Consiglio di Istituto, ai quali sono seguiti i sopralluoghi svolti con Start Romagna, gestore del.

Trasloco degli studenti della scuola media dopo le vacanze, i genitori: "Preoccupati per navette e altri disagi" #Cesena facebook

