Trascinato dal vento giù dalla seggiovia rimasto appeso solo per la giacca | la dinamica dell' incidente

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente sulla seggiovia di Piancavallo ha coinvolto un uomo di 32 anni, rimasto sospeso per alcuni metri prima di cadere in modo accidentale. La dinamica dell’evento, ancora sotto indagine, ha evidenziato come il passeggero sia stato trascinato dal vento e rimasto appeso per alcuni istanti. Attualmente, le condizioni del giovane sono gravi, dopo aver subito un trauma durante la caduta di circa otto metri.

E' ancora in gravissime condizioni il 32enne precipitato per otto metri dalla seggiovia a Piancavallo e finito contro una base in cemento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

