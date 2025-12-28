Trascinato dal vento giù dalla seggiovia rimasto appeso solo per la giacca | la dinamica dell' incidente

Un incidente sulla seggiovia di Piancavallo ha coinvolto un uomo di 32 anni, rimasto sospeso per alcuni metri prima di cadere in modo accidentale. La dinamica dell’evento, ancora sotto indagine, ha evidenziato come il passeggero sia stato trascinato dal vento e rimasto appeso per alcuni istanti. Attualmente, le condizioni del giovane sono gravi, dopo aver subito un trauma durante la caduta di circa otto metri.

