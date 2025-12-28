Trappola per topi | il giallo dei record arriva a Torino con Ettore Bassi

Era il 25 novembre 1952 quando, all'Ambassadors Theatre di Londra, il sipario si alzava per la prima volta su Trappola per topi. Nessuno, nemmeno la stessa Agatha Christie, avrebbe potuto immaginare che quella commedia gialla sarebbe diventata il più grande successo di longevità nella storia del.

L’immortale. Trappola per topi - Le storie della signora del giallo, Agatha Christie, sono note, anzi di più, nella forma del romanzo, o del suo adattamento per il grande e piccolo schermo (ci sono esempi di trasposizioni che sono ... ilrestodelcarlino.it

La “Trappola per Topi“, giallo senza sconti - Un’esperienza che unisce mistero, tensione e grande talento artistico, promettendo di affascinare il pubblico fanese. ilrestodelcarlino.it

“Tre Topolini Ciechi” e “Trappola per Topi” Trappola per topi rappresenta un caso unico nella carriera della “Regina del Giallo”: alla base di questo dramma c’è il racconto Tre topolini ciechi . L’ambientazione in una pensione isolata da una violenta - facebook.com facebook

