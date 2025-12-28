Firenze si prepara a una notte da vera protagonista. Naturalmente ci saranno modifiche alla viabilità. Per quanto riguarda la mobilità è confermata la Ztl no stop fino alle 8 del 1 gennaio: la tramvia sarà senza interruzioni e ci sarà un potenziamento del servizio del tpl su gomma. La Ztl sarà appunto fino alle 8 del 1 gennaio con la consueta modalità del provvedimento diurno (settori A, B e O con accensione con controllo delle porte telematiche). In deroga si prevede la possibilità di transito contemporaneo anche alle seconde auto dei residenti dei settori A, B e O il cui numero di targa è riportato sul permesso cartaceo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tram e bus fino alle 2.30. Ztl e parcheggi: la mappa

Leggi anche: Ztl estesa, bus gratuiti e tram di nuovo regolari: la mobilità a Roma sotto Natale

Leggi anche: Gli orari di bus, metro e tram a Napoli per Natale 2025: Ztl attive e navette il 24, 25 e 26 dicembre

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Biglietti giornalieri a 2 euro fino al 6 gennaio #Padova #bus #tram #biglietto - facebook.com facebook

Il tram 1 torna in pieno servizio dal 23 gennaio. Fino al 22 resta interrotto tra il capolinea di Greco e via Vitruvio (a fine anno inizia un cantiere in via Vittorio Veneto). Informazioni: atm.it/it/ViaggiaConN… x.com