Tragico naufragio in Indonesia l’ex calciatore del Valencia Fernando Martín muore con i tre figli

Un dramma che scuote il calcio spagnolo: Fernando Martín Carreras muore con i figli all’isola di Padar. Il mondo del calcio spagnolo è sotto shock per la morte improvvisa di Fernando Martín Carreras, ex calciatore e allenatore del Valencia CF Women B, rimasto vittima di un drammatico naufragio avvenuto in Indonesia. Nell’incidente hanno perso la vita anche tre dei suoi figli, tutti minorenni. La tragedia si è consumata durante un’escursione in barca al largo dell’isola di Padar, una delle mete turistiche più frequentate dell’arcipelago. Il naufragio in Indonesia: cosa è successo. Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali e riportato dai media spagnoli, l’imbarcazione turistica su cui viaggiava la famiglia di Fernando Martín si è improvvisamente ribaltata in mare aperto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

