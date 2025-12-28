Un dramma che scuote il calcio spagnolo: Fernando Martín Carreras muore con i figli all’isola di Padar. Il mondo del calcio spagnolo è sotto shock per la morte improvvisa di Fernando Martín Carreras, ex calciatore e allenatore del Valencia CF Women B, rimasto vittima di un drammatico naufragio avvenuto in Indonesia. Nell’incidente hanno perso la vita anche tre dei suoi figli, tutti minorenni. La tragedia si è consumata durante un’escursione in barca al largo dell’isola di Padar, una delle mete turistiche più frequentate dell’arcipelago. Il naufragio in Indonesia: cosa è successo. Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali e riportato dai media spagnoli, l’imbarcazione turistica su cui viaggiava la famiglia di Fernando Martín si è improvvisamente ribaltata in mare aperto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Tragico naufragio in Indonesia, l’ex calciatore del Valencia Fernando Martín muore con i tre figli

Leggi anche: Morto Fernando Martin, nell’incidente in mare hanno perso la vita anche tre dei suoi figli

Leggi anche: MotoGP, Jorge Martin a Valencia: l’idoneità fisica del pilota dell’Aprilia sarà valutata

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

#naufragio di #Natale in acque libiche: 116 persone inghiottite dal mare. Anche di loro non sapremo mai nulla. Solo numeri da aggiungere ad un tragico conteggio al quale ci siamo abituati. Neanche il Natale sembra poter scalfire il muro della globalizzazione x.com

Anche per Nautale un tragico naufragio nel Mediterraneo: sarebbero morti 116 migranti - facebook.com facebook