tragico incidente in mare il famosissimo muore insieme a tre dei suoi figli

– Una notizia drammatica arriva dall’Indonesia e scuote il mondo del calcio. Fernando Martín Carreras, ex calciatore e allenatore della squadra B del Valencia femminile, è morto in un incidente in mare avvenuto nei pressi dell’isola di Padar, a est di Bali. Aveva 44 anni. Nel naufragio dell’imbarcazione hanno perso la vita anche tre dei suoi figli, tutti minorenni, di 12, 10 e 9 anni. Una vacanza in famiglia si è trasformata in una tragedia improvvisa e devastante, che ha lasciato sotto shock non solo i familiari, ma anche l’intera comunità sportiva spagnola. 🔗 Leggi su Tvzap.it

