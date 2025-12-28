Tragico incidente domestico Pasquale stava cucinando | atroce!

Oggi a Messina si è verificato un grave incidente domestico nel quartiere Minissale, dove un incendio ha causato la morte di Pasquale, un uomo di 78 anni. L’incidente si è verificato mentre l’uomo stava cucinando, portando a una tragedia improvvisa e inattesa. Le autorità sono intervenute per le operazioni di soccorso e le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incendio.

Tragedia nel pomeriggio di oggi a Messina, dove un uomo di 78 anni ha perso la vita a causa di un incendio divampato all'interno della sua abitazione nel quartiere Minissale. L'allarme è scattato intorno alle 14, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, il rogo avrebbe avuto origine in cucina, dove l'uomo stava preparando da mangiare. Le fiamme si sarebbero sviluppate dai fornelli, avvolgendo rapidamente l'anziano, che aveva difficoltà a deambulare e non sarebbe riuscito a mettersi in salvo in tempo. L'allarme dei vicini e i soccorsi. A dare l'allarme sono stati due vicini di casa, che, resisi conto di quanto stava accadendo, sono riusciti anche a entrare nell'appartamento.

