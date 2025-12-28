Tragico incidente a Firenze | muore un 21enne in moto altri due giovani feriti

Nella notte tra il 27 e il 28 dicembre, via Mannelli a Firenze è stata teatro di due gravi incidenti stradali. Un giovane di 21 anni ha perso la vita in moto, mentre altri due ragazzi sono rimasti feriti. Gli eventi hanno suscitato preoccupazione nella comunità, che si interroga sulle cause e sulla sicurezza stradale nella zona.

Tragico scontro in via Mannelli. Durante la notte, 27 e 28 dicembre, a Firenze, si sono verificati due incidenti gravi. Intorno alle ore 4 del mattino, un 21enne in sella a una moto ha perso la vita in via Mannelli dopo aver urtato un' auto parcheggiata. Il giovane è caduto dal mezzo e, nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi e i tentativi di rianimazione, è deceduto sul posto. Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le pattuglie della Polizia municipale, che hanno gestito la viabilità e avviato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dello scontro. Secondo incidente nella notte.

