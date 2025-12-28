Tragedia in casa per le feste di Natale | muore 60enne verifiche della procura

Siena, 28 dicembre 2025 – Un giorno e mezzo che non lo vedevano. Avevano provato a chiamarlo ma dalla casa in via della Resistenza ad Abbadia di Montepulciano non arrivava alcun rumore. Strano. Troppo. Così la sera di Santo Stefano un conoscente, preoccupato, ha avvertito i vigili del fuoco. E’ toccato a loro aprire la porta dell’abitazione, presenti i carabinieri di Sinalunga prima che prendessero in mano la situazione i colleghi della stazione di Montepulciano. Sul posto la Misericordia ma per il 60enne non c’era più nulla da fare. Morto da ore, forse proprio il giorno di Natale. La tragedia venerdì sera ha richiamato in via della Resistenza anche gli amici e i coetanei dell’uomo che per lunghissimi anni aveva lavorato al distributore dell’Autogrill. 🔗 Leggi su Lanazione.it

