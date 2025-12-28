Tragedia di Natale | un uomo e un bambino muoiono mentre si trovano col trattore sul ghiaccio

Nel giorno di Natale, si è verificata una tragedia che ha coinvolto un uomo e un bambino, deceduti mentre erano a bordo di un trattore sul ghiaccio. L’incidente ha sconvolto la comunità, lasciando un bilancio di perdita e dolore. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze di questa grave fatalità, che ha colpito profondamente le persone coinvolte e i loro cari.

Un uomo, insieme a un bambino molto piccolo, sono morti nel giorno di Natale, a causa di una tragica fatalità mentre erano sul trattore. Una tragedia ha segnato le festività natalizie di una famiglia: un uomo e un bambino molto piccolo sono morti dopo che il trattore su cui si trovavano ha ceduto sul ghiaccio. Il drammatico evento alla vigilia di Natale: l'allarme è stato lanciato quando erano circa le 18:00 e una famiglia si stava preparando appunto per festeggiare insieme. Un uomo di circa 40 anni e il bambino, con cui aveva legami familiari, non rientravano presso la loro abitazione e scattava la chiamata al numero delle emergenze.

