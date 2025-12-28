Tragedia della solitudine a Pavia | minaccia di compiere un gesto estremo salvata da poliziotti e vigili del fuoco

A Pavia, una persona in grave stato di alterazione psichica ha richiesto aiuto al 112, manifestando intenti autolesionisti e barricandosi in casa. Intervenuti prontamente, poliziotti e vigili del fuoco sono riusciti a intervenire e a scongiurare un gesto estremo. L’episodio evidenzia l’importanza di un intervento tempestivo e professionale in situazioni di crisi psicologica.

Pavia, 28 dicembre 2025 – Prima la richiesta disperata di aiuto al 112. Poi i deliri, in forte stato di alterazione psichica, e la decisione di barricarsi in casa per non far entrare gli agenti. I fatti la mattina della Vigilia di Natale, a Pavia. A salvare una donna, seduta sul bordo del balcone, decisa a farla finita, sono stati i poliziotti, che con lei hanno tentato di mantenere un contatto verbale, e i Vigili del fuoco, entrati in azione con una scala, raggiungendo il balcone in pochi istanti. Proprio mentre la giovane tentava di raggiungere la balaustra per lasciarsi cadere, gli operatori sono riusciti a bloccarla e consegnarla ai sanitari nel frattempo intervenuti sul posto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tragedia della solitudine a Pavia: minaccia di compiere un gesto estremo, salvata da poliziotti e vigili del fuoco Leggi anche: Al ponte di Paderno con l'intenzione di compiere un gesto estremo, salvata dai soccorritori Leggi anche: Al ponte di Paderno con l'intenzione di compiere un gesto estremo, salvata dai soccorritori Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La solitudine dei caregiver, spia di un sistema che non regge - L'onorevole Ilenia Malavasi scrive a VITA a seguito dell'articolo "Caregiver, la tragedia della solitudine", a margine della vicenda che in Emilia Romagna ha visto un uomo di 92 uccidere la moglie di ... vita.it Caregiver, la tragedia della solitudine - A Castelfranco Emilia, un uomo di 92 anni ha ucciso la moglie 88enne, malata di Alzheimer e poi si è tolto la vita gettandosi dal secondo piano. vita.it Tragedia della solitudine, trovata morta dopo giorni: era sola nell’appartamento - Roccastrada (Grosseto), 13 settembre 2025 – Una tragedia della solitudine quella che si è consumata nel paese di Roccastrada. lanazione.it La tragedia tre giorni prima di Natale: giorni in cui per molti l'arrivo delle feste significa gioia e allegria, per qualcuno invece tristezza e solitudine - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.