Tragedia al matrimonio lo sposo finisce in fiamme | come é potuto succedere

– Era tutto predisposto nei minimi dettagli per chiudere la giornata più importante con una scena da film romantico. Nella hall elegante del Kristall, albergo-ristorante di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, la torta nuziale era già in posizione, al centro di un tavolo scenografico circondato da fontane pirotecniche pronte a entrare in funzione allo scoccare della mezzanotte. L’idea era quella classica e sempre efficace: luci, fuochi d’artificio, gli sposi che si baciano mentre affondano il coltello nella prima fetta del dolce, suggellando la fine di un banchetto durato ore. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Sfiorata la tragedia al banchetto di un matrimonio in un albergo di Ariano Irpino. Le scenografiche fontane di fuoco della torta nuziale hanno scatenato un incendio indomabile. Bilancio: panico tra gli invitati, sposo in ospedale, ristorante devastato, sposa sott - facebook.com facebook