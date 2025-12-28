Tragedia a Minissale incendio nella cucina di un appartamento | muore un 78enne

A Messina, si è verificato un incendio nella cucina di un appartamento a Minissale, che ha causato la morte di Pasquale Scimone, un uomo di 78 anni. L’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine è ancora in corso per chiarire le cause dell’incidente. La tragedia ha suscitato grande dolore nella comunità locale, che si stringe attorno alla famiglia della vittima.

Tragedia a Messina dove un uomo è morto oggi pomeriggio a causa di un incendio. Si tratta di Pasquale Scimone, 78 anni. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio di oggi in un appartamento della zona Minissale. L’allarme è scattato intorno alle ore 14, quando i Vigili del fuoco del Comando. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Tragedia a Minissale, incendio nella cucina di un appartamento: muore un 78enne Leggi anche: Muore a 59 anni nell’incendio dell’appartamento: la tragedia nella notte Leggi anche: Tragedia a Cogoleto: incendio in appartamento, muore 92enne Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Tragedia a Messina, un morto durante un incendio in appartamento a Minissale - Questo pomeriggio, intorno alle 14 una persone è morta a seguito di un incendio in un appartamento a Minissale. msn.com

Incendio in un appartamento, muore 78enne a Minissale - Il rogo è partito dalla cucina e ha registrato oggi pomeriggio una vittima a Messina. tempostretto.it

Tragedia a Messina, morto un uomo nel rogo di un appartamento a Minissale - Dramma a Messina: un uomo è morto questo pomeriggio intorno alle 14 a seguito di un incendio in un appartamento nel quartiere Minissale. msn.com

