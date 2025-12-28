Tragedia a Campobasso | perde la vita una ragazza di 15 anni

Una ragazza di 15 anni è deceduta questa notte all’ospedale Cardarelli di Campobasso. La giovane era stata trasferita nel nosocomio dopo aver accusato un grave malore protratto per diverse ore. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso.

Il decesso avvenuto all'ospedale di Campobasso. Una ragazza di 15 anni è deceduta questa notte, tra il 27 e 28 dicembre, presso l' ospedale Cardarelli di Campobasso, dove era stata trasferita dopo aver accusato un grave malore protratto per diverse ore. Nonostante il ricovero e le cure, per la giovane non c'è stato nulla da fare. Le possibili cause e le indagini in corso. Secondo le prime informazioni, tra le ipotesi al vaglio c'è quella di una sospetta intossicazione alimentare, probabilmente collegata al consumo di pesce durante le festività. Tuttavia, non vengono escluse altre cause e le autorità sanitarie hanno avviato accertamenti approfonditi per chiarire con precisione l'origine della tragedia.

