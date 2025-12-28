Traffico Roma del 28-12-2025 ore 18 | 30

Traffico Roma del 28 dicembre 2025 alle 18:30 presenta condizioni generalmente favorevoli, grazie all’anticiclone che interessa tutta la regione. Tuttavia, si segnalano nebbie e foschie nelle pianure del basso Lazio, con alcune gelate in montagna e zone pedemontane. Si registrano lavori in corso in alcune tratte, come tra Orte e Soriano nel Cimino e sulla superstrada Sora-Cassino, con deviazioni e riduzioni di carreggiata. Si consiglia massima attenzione alla guida.

Luceverde Lazio mentre Mati all'ascolto e buona domenica aggiornata caratterizzata dai rientri di Ha trascorso fuori porta le festività natalizie Ma anche dalle prime partenze legate alla notte di San Silvestro al capodanno Buone le condizioni del tempo su tutta la Regione grazie alla presenza dell'anticiclone Ma ciò non esclude Comunque la formazione di nebbie e foschie Space e nelle pianure del basso Lazio ma anche qualche gelata sui percorsi in montagna e pedemontani dei volsini del Terminillo e dei Monti ernici Simbruini sul raccordo Viterbo Terni attenzione lavori tra Orte e l'uscita di Soriano nel Cimino dove si transita su carreggiate e ridotte prorogati al 12 gennaio invece lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza della via capodichina Atina superiore Belmonte Castello deviazioni possibili sulla strada provinciale 259 raccomandiamo tutte le attenzioni del caso in provincia di Latina a proseguire sulla via Appia all'interno della galleria tempio di Giove ci troviamo quindi alle porte di Terracina Ebbene si transita a doppio senso di marcia su unica carreggiata quindi in un unico fornice per un tratto di oltre 3 km è opportuno pertanto procedere con la massima attenzione nella guida è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale

