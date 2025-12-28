Traffico Lazio del 28-12-2025 ore 17 | 30

Il traffico nel Lazio il 28 dicembre 2025 alle 17:30 si presenta nella norma per il periodo di rientri e partenze delle festività natalizie. Si segnalano alcune chiusure per lavori urgenti e variazioni temporanee, con attenzione alla segnaletica. Attivi servizi di trasporto pubblico potenziati e navette gratuite per facilitare gli spostamenti, mentre le ZTL del centro e del Tridente restano in vigore fino al 6 gennaio, con orari estesi.

Luceverde Roma Bentrovati e buona domenica giornata caratterizzata da traffico nella norma dei rientri di chi ha trascorso fuori porta le festività natalizie Ma anche dalle prime partenze dalla notte di San Silvestro al capodanno al Aurelio da segnalare la chiusura per urgenti lavori di via delle Fornaci 3 via Aurelia Antica e via Nuova delle Fornaci In quest'ultima direzione attenzione quindi alla segnaletica Attenzione anche in viale dello Scalo di San Lorenzo dove c'è una riduzione della sede stradale tra piazzale labicano è largo Eduardo talamo in direzione di Largo Passamonti alla Garbatella in piazza Damiano Sauli dalle 14 fino a sera inoltrata capo dai è la festa di fine anno organizzata dall' VIII Municipio non si escludono ripercussioni nel trasporto pubblico con il potenziamento in questo periodo delle corse della metropolitana e delle principali linee di bus sono attive anche tre navette gratuite per agevolare gli spostamenti dei romani centro la linea free uno lo ricordiamo collega Piazza dei Cinquecento con largo Chigi mentre la linea free 2 parte da Piazzale dei Partigiani ovverosia dalla stazione Ostiense e raggiunge anche sala Chigi le due linee free sono attive tutti i giorni con orario compreso tra le 9 e le 21 la linea elettrica 100 collega invece via di Porta Pinciana quindi Villa Borghese e Piazza anche a voi ed è in funzione tutti i giorni tra le 9 e le 20 parliamo ora di ZTL e quelle del centro e del Tridente restano attive ogni giorno della settimana festivi compresi fino al 6 gennaio al centro Varco attivo dalle 6:30 alle 18 mentre nella ZTL del Tridente video un'estensione della fascia oraria e non vi si può accedere dalle 730 alle maggiori informazioni su queste notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 28-12-2025 ore 17:30

Leggi anche: Traffico Lazio del 17-12-2025 ore 17:30

Leggi anche: Traffico Lazio del 28-10-2025 ore 17:30

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Previsioni traffico Natale 2025; Meteo a Roma: le previsioni per il weekend e per la settimana di Natale; Autovelox a Viterbo e nel Lazio la settimana di Natale: ecco le strade dove sono posizionati; Le strade chiuse a Roma sabato 27 e domenica 28 Dicembre.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-12-2025 ore 08:25 - Astral infomobilità salute e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si mantiene privo di ... romadailynews.it