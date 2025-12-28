Traffico Lazio del 28-12-2025 ore 09 | 30

Luceverde Roma ben trovati e buona domenica giornata caratterizzata da traffico nella norma dei rientri di chi ha trascorso fuori porta le festività natalizie Ma anche dalle prime partenze dalla notte di San Silvestro al capodanno al Aurelio da segnalare la chiusura per urgenti lavori di via delle Fornaci 3 via Aurelia Antica via Nuova delle Fornaci In quest'ultima direzione attenzione quindi alla segnaletica Attenzione anche in viale dello Scalo di San Lorenzo dove c'è una riduzione della sede stradale tra piazzale labicano e largo Eduardo talamo in direzione di Largo Passamonti trasporto pubblico con il potenziamento in questo periodo delle corse della metropolitana e delle principali linee di bus sono attive anche tre navette gratuite per agevolare gli spostamenti dei romani verso la linea free uno lo ricordiamo collega Piazza dei Cinquecento con largo Chigi mentre la linea free 2 parte da Piazzale dei Partigiani ovverosia dalla stazione Ostiense e raggiunge anch'essa Largo Chigi le due linee free sono attive tutti i giorni con orario compreso tra le 9 e le 21 la linea elettrica 100 collega invece via di Porta Pinciana quindi Villa Borghese e Piazza Cavour è in funzione tutti i giorni tra le 9 e le 20 parliamo ora di ZTL quelle del centro e del Tridente restano attive ogni giorno della settimana festivi compresi fino al 6 gennaio al centro Varco attivo dalle 6:30 alle 18 mentre nella ZTL del Tridente vigion estensione della fascia oraria e non vi si può accedere dalle 730 alle 20 maggiori informazioni su queste notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

