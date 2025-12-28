Tournée dei 4 trampolini 2026 Oberstdorf | il ‘democratico’ Schattenbergschanze

La Tournée dei quattro trampolini 2025-26 comincerà da Oberstdorf (Germania). L’impianto denominato Schattenbergschanze, “trampolino della Montagna Ombrosa” terrà a battesimo la manifestazione per la settantaduesima volta. Le sole eccezioni riguardano la I e la XX edizione. La caratteristica peculiare di questa struttura è rappresentata dal fatto di non fornire quota in uscita dal dente. La parabola di volo è pertanto poco pronunciata, poiché gli atleti non trovano grande altezza. Peraltro qui spira costantemente aria alle spalle, ma si aprono occasionalmente “finestre” di aria frontale che possono favorire oltremodo chi si trova in stanga di partenza nel momento giusto. 🔗 Leggi su Oasport.it

