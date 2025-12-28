Tournée 4 Trampolini oggi Oberstdorf 2025 | orario qualificazioni tv programma startlist streaming

Si comincia: Four Hills Tournament, Tournée dei 4 Trampolini, è il momento della 74a edizione di uno degli eventi più conosciuti e rinomati del panorama sportivo mondiale. Ci sono tutti gli ingredienti affinché questa volta si possa assistere a uno spettacolo incertissimo. Stefan Kraft, Ryoyu Kobayashi, Philipp Raimund e tanti altri: tutti a caccia di Domen Prevc, con lo sloveno che recita da favorito della vigilia per le sue performance in Coppa del Mondo. Si parte da Oberstdorf, là dove nessuno ha mai trionfato più di tre volte. Tradizionale, ormai, il format: oggi la qualificazione, domani la gara a partire dal KO System. 🔗 Leggi su Oasport.it

