Tournée 4 Trampolini oggi Oberstdorf 2025 | orario qualificazioni tv programma startlist streaming
Si comincia: Four Hills Tournament, Tournée dei 4 Trampolini, è il momento della 74a edizione di uno degli eventi più conosciuti e rinomati del panorama sportivo mondiale. Ci sono tutti gli ingredienti affinché questa volta si possa assistere a uno spettacolo incertissimo. Stefan Kraft, Ryoyu Kobayashi, Philipp Raimund e tanti altri: tutti a caccia di Domen Prevc, con lo sloveno che recita da favorito della vigilia per le sue performance in Coppa del Mondo. Si parte da Oberstdorf, là dove nessuno ha mai trionfato più di tre volte. Tradizionale, ormai, il format: oggi la qualificazione, domani la gara a partire dal KO System. 🔗 Leggi su Oasport.it
Il salto con gli sci pronto al suo momento più solenne dell’inverno. Via alla 74ma Tournée dei 4 Trampolini - Il salto con gli sci si appresta a mandare in scena il più solenne dei suoi appuntamenti, ovverosia la Tournée dei 4 trampolini. oasport.it
Quattro gare in dieci giorni, quattro trampolini carichi di storia e l'Aquila d’Oro da conquistare. La Vierschanzentournée si prepara a scrivere un nuovo capitolo della propria leggenda con la 74esima edizione, ormai alle porte. L’attesa è quasi finita: si comincia - facebook.com facebook
