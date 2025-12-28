La Tournée 4 Trampolini di Oberstdorf 2025 si avvia con le prime fasi di qualificazione, incentrate sugli accoppiamenti e il sistema KO system. Domen Prevc si distingue già nelle qualificazioni, confermando il suo ottimo stato di forma. Questa edizione rappresenta un momento importante per lo sci di salti, con sfide che coinvolgono i migliori atleti e nuove dinamiche di gara.

Domen Prevc si conferma in uno stato di forma celestiale e comincia alla grande il suo percorso nella 74ma edizione della Tournée dei Quattro Trampolini, dominando la scena nelle qualificazioni di Oberstdorf. Il 26enne sloveno ha dato spettacolo sul Schattenbergschanze nel turno preliminare che ha promosso 50 atleti alla prima gara della Vierschanzentournee. Il grande protagonista del mese di dicembre, leader della classifica generale di Coppa del Mondo, ha rifilato distacchi in doppia cifra a tutti gli avversari lanciando un messaggio inequivocabile e avanzando la sua candidatura al ruolo di favorito d’obbligo per la vittoria non soltanto nella competizione di domani sul Large Hill bavarese ma anche in ottica Aquila d’Oro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tournée 4 Trampolini, Oberstdorf 2025: gli accoppiamenti e il sistema KO system

Leggi anche: Tournée 4 Trampolini, Oberstdorf 2025: programma, orari, tv, streaming

Leggi anche: LIVE Tournée 4 Trampolini, Oberstdorf 2025 in DIRETTA: iniziata la qualificazione

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Tournée 4 Trampolini oggi Oberstdorf 2025 | orario qualificazioni tv programma startlist streaming; LIVE Tournée 4 Trampolini Oberstdorf 2025 in DIRETTA | azzurri per superare il taglio nelle qualificazioni; Tournée dei 4 trampolini 2026 Oberstdorf | il ‘democratico’ Schattenbergschanze; Tournée 4 Trampolini Oberstdorf 2025 | programma orari tv streaming.

Tournée 4 Trampolini, Oberstdorf 2025: gli accoppiamenti e il sistema KO system - Domen Prevc si conferma in uno stato di forma celestiale e comincia alla grande il suo percorso nella 74ma edizione della Tournée dei Quattro Trampolini, ... oasport.it