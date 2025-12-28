Tour de Ski oggi Dobbiaco 2025 | orari sprint tl tv startlist streaming

Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, si aprirà oggi, domenica 28 dicembre 2025, a Dobbiaco, dove si disputerà la sprint in tecnica libera, con le qualificazioni previste alle ore 11.45 e le finali in programma dalle 14.15. Saranno 19 gli azzurri al via: tra gli uomini Federico Pellegrino, Michael Hellweger, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Martino Carollo, Giacomo Gabrielli, Simone Mocellini e Francesco De Fabiani, mentre tra le donne Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Federica Cassol, Nadine Laurent, Iris De Martin Pinter, Anna Comarella, Martina Di Centa, Francesca Franchi e Virginia Cena. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de Ski oggi, Dobbiaco 2025: orari sprint tl, tv, startlist, streaming Leggi anche: LIVE Tour de Ski, Sprint tl Dobbiaco 2025 in DIRETTA: Pellegrino vuole lasciare il segno Leggi anche: Tour de Ski 2026, il programma delle tappe di Dobbiaco: orari, tv, streaming. Ben quattro appuntamenti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Calendario Tour de Ski 2026: orari tappe, programma, tv, streaming. Percorso interamente in Italia!; Val di Fiemme, il Tour de Ski apre la stagione che porta alle Olimpiadi invernali del 2026; Martino Carollo convocato per il Tour de Ski; Programma della settimana: al via Tour de Ski e 4 Trampolini, novità Livigno. LIVE Tour de Ski, Sprint tl Dobbiaco 2025 in DIRETTA: Pellegrino vuole lasciare il segno - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa del Tour de Ski 2025/2026, la ... oasport.it Le sprint a skating di Dobbiaco aprono il 20° Tour de Ski, Pellegrino ci prova: in casa Italia forfait pesante di Gismondi - 45) delle sprint TL, l'edizione n° 20 della kermesse di metà inverno per lo sci di ... neveitalia.it

Tour de Ski 2026: non ci sarà al via Maria Gismondi, la punta azzurra al femminile - "Sicuramente l’obiettivo del Tour de Ski sarà fare tanta esperienza in Coppa del Mondo" aveva dichiarato pochi giorni fa Maria Gismondi a Salotto Bianco. oasport.it

